記憶體廠旺宏(2337)2021年1月合併營收30.06億元，較上月減少9.1%，較2020年同期則增加9.1%。今年第一季宅經濟及遠距需求，可望支撐營收在淡季中仍有撐。

旺宏去年營收創新高，全年獲利年增77%，每股純益2.9元。公司對於今年營運展望樂觀，今年會是更好的一年，所有產品線都是好的一年。

旺宏對今年三大產品線展望樂觀，其中，預計在可見的未來Nor flash都是缺貨，尤其是要求高品質的汽車、工業應用領域，整體記憶體價格今年估平穩向上。

旺宏總經理盧志遠日前指出，汽車市場回溫對旺宏是很正面，目前汽車用記憶體也是缺產能，此外，去年9月後雖然中國基地台客戶需求中斷，但其他客戶已都補上，毛利率還更好。

以旺宏去年第四季營收來看，Nor Flash占37%、Nand Flash占9%，ROM占比為45%、代工服務占比9%；去年四大產品線均有成長，今年看產品線也都是好的一年，有利營收再創新高。

旺宏去年營收約398億元，年增約14%，毛利率33.7%，拉升6.2個百分點，稅後淨利53.26億元，年增77%，每股純益2.9元。

另外，再過幾天就是農曆春節了，旺宏董事長吳敏求特地以他親撰的「牛轉乾坤」，祝賀同仁。旺宏董事長吳敏求自2012年(龍年)以來，每年皆親撰書法吉祥話以製作公司的新年賀卡，也應公司社團邀請，揮毫撰寫春聯致贈同仁，今年因逢新冠疫情，改以線上方式祝賀同仁。

(時報資訊)