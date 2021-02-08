網路對青少年來說是花花世界，問題不少。高雄市政府家庭暴力及性侵害防治中心製播網路交友宣導影片《愛的抉擇路》，透過影片讓家長思考，透過傾聽與接納，和青少年討論網路世界。

影片述說：「15歲的小魚不喜歡父母叨念，沉溺網路交友世界，因上傳自己的私密照而遭到網友威脅及侵害，後悔莫及，整日鬱鬱寡歡…」

此影片用第三方視角，一開始家長選擇負面的回應方式，一次又一次的說教與咆哮，破壞了親子關係和信任，畫面最後用一張黑白的尋人啟事結束。第2段劇情開始，則是讓家長選擇溫暖正向回應方式，最後產生了不一樣的結局。

家防中心希望，父母們要將心比心，用孩子的立場換位思考，不僅能改善親子關係，更能讓孩子聽得進去。

目前正值寒假，青少年在網路上結交網友，在虛擬的世界裡，容易讓青少年看不清楚對方，成為被詐騙的對象。家防中心說，尤其是寒假、過年期間，孩子在家的時間變長，使用手機的時間也增加，更需要家長協助處理孩子使用手機、網路交友等問題。

家防中心表示，面對孩子網路交友，請父母們先接納、不批判、不指責、不說教，當讓孩子遇到困惑或危險時，才願意開口求助；希望所有的家長們一起當個願意傾聽的父母，先別生氣、才能與孩子好好說話。

(中時 )