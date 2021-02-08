由於新產品還在萌芽階段，揚明光學(3504)預期2021年還是比較辛苦！揚明光總經理徐誌鴻表示，目前訂單沒法看很長，由於所有生意還在萌芽階段，必須花時間才能進入穩定成長階段，預期2021年還是比較辛苦，不過公司在產品良率提升有不錯進展，希望2021年毛利率比2020年好。

揚明光今天下午舉行線上法說會，受到全球新冠肺炎疫情影響，揚明光2020年下半年合併營收21.46億元，較上半年成長22%，年減10%，營業毛利為3.97億元，較上半年成長26.4%，年減24.8%，下半年合併毛利率為18.5%，較上半年增加0.7個百分點，年減3.6個百分點，營業淨損為9400萬元，稅後虧損為1.15億元，下半年每股淨損為1.01元；累計2020年合併營收為39.05億元，年減19%，營業毛利為7.11億元，年減30.9%，合併毛利率為18.2%，年減3.1個百分點，營業淨損為2.36億元，稅後淨損為2.36億元，每股淨損為2.07元。

就各產品來看，徐誌鴻表示，3D列印、安控及智能家居客戶訂單有回籠，展望偏正向，但能否持續要觀察；微投產品線主要在大陸市場，因主力客戶自製光機策略受到較大的影響，公司除積極開拓非主力客戶群有不錯的進展，對主力客戶也採取彈性作法，改成供應光學零件參與客戶光機自製項目，此外，公司也開拓白色家電、智能音箱及機器人等非傳統運用，目前參與開發的項目等客戶推廣進入量產，雖然今年微投會比2018年及2019年差，預期會與2020年持平或往上。

在車用產品部分，揚明光車用主力產品為抬頭顯示器、智慧頭燈及光達(LiDAR)鏡頭，徐誌鴻表示，去年車用產品約佔公司營收2.5%，由於智慧頭燈市場夠大且面臨技術變革，而公司客戶為德國及中國全球排名前五大的Tier 1廠，智慧頭燈是很看好的領域，至於LiDAR鏡頭公司是做鏡頭非模組，目前合作客戶是美國及歐洲廠商，出貨半固態式光達鏡頭，光達鏡頭應用不只車用，還有工業4.0等，涵蓋層面較大，去年LiDAR約佔營收1.6%，今年因未進入量產車階段沒有太大成長，預估維持2020年狀況或小幅向上，不過目前車廠缺很多關鍵零組件，市場變化很大，預期今年車用產品佔營收比重約5%到10%。

在3D列印方面，徐誌鴻表示，3D列印應用醫療領域自去年9月開始復甦，且復甦快速，在牙醫領域已進入到上升期，如：透明隱形牙套等，預期上升期蠻長的。

至於AR部分，揚明光持續投入AR光學元件開發，運動型訓練型產品已經上市，去年受疫情影響出貨有下修，不過客戶預估今年會有不錯成長，至於其他客戶產品仍在開發中，消費型AR應用在2021年仍無出貨機會。

徐誌鴻表示，目前訂單沒法看很長，由於所有生意還在萌芽階段，必須花時間才能進入穩定成長階段，2021年比較辛苦，我們希望把新產品線及市場根基打好，未來有比較穩定快速成長，由於公司在產品良率提升有不錯進展，希望2021年毛利率比2020年好，我們很希望能立刻轉虧為盈，但還是要時間。

(時報資訊)