立法院去年12月表決萊豬相關法案及行政命令時，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌跑票，引發綠營內部強烈反彈。民進黨中評會今（8日）下午開會討論此案。民進黨新北市議員張志豪表示，請給3位立委有改進機會和空間，若懲處無疑是宣判了政治死刑。

張志豪表示，萊豬進口，不僅涉及食品安全，更攸關國家總體經貿利益，在嚴格把關食安前提下，蔡英文總統盱衡國際經貿情勢，目標明確，帶領國家持續大步向前，各界有目共睹。

總統與行政院基於國家整體利益考量，作出這個重大政策的決定，民進黨自當力挺執政團隊，堅定和蔡總統站在一起。

江永昌等3位委員針對美豬議題，未遵守黨團決議表決，引發社會撻伐、基層不滿，除被黨團停權之外，亦被移送中評會裁處。黨紀乃貫徹政黨理念與價值的基本防線，當然必須落實。

張志豪強調，若依民進黨規章視情節輕重懲處，江永昌等3位立委可能面臨被開除或停權3年不等的命運，這對一生為黨征戰的立委而言，無疑是宣判了政治死刑。

以江永昌立委為例，中和至今仍是藍大於綠的艱困選區，江永昌卻奮力為黨保住一席，功不可沒。在立委席次、選區壓力與黨紀處分的權衡中，張志豪強調，自己主張黨紀應嚴格執行，但仍應給這3位跑票立委有改進機會和空間，至於如何執行，則留待中評會各委員的智慧抉擇。

(中時 )