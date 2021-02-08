貝殼放大2020年群眾集資統計報告指出，台灣群眾集資總額全年破25億元、贊助人次逾百萬，破千萬集資計畫有72件，皆創新高。其中，防疫概念專案集資總金額逾3,500萬、累積逾萬人贊助，以及情慾、日曆類主題創造出明顯提案風潮。

2020年疫情改寫全球人類日常，台灣群眾集資市場的提案趨勢與行銷溝通也搭上民生防疫需求，光是口罩或殺菌消毒相關集資產品全年集資總額逾3,500萬元、累積逾萬人贊助，其中出現三件破千萬專案，包括《淨對流－抗PM2.5可水洗口罩Urban》、《Vogito好日照UV殺菌折疊罩》、《UVCliin優護靈深紫外光除菌棒》。

以專案類別而言，「影視」主題在國片大爆發時遍地開花，2020年金馬大贏家《孤味》曾於2017年藉由群眾集資募集後製與上映等費用。

另「情慾」類主題，包括藝人雞排妹的《純愛杯》、台灣新創團隊開發的《A GUI搖桿》等；日曆類則如《一年生》植物日曆、《讀曆書店2021》、《2021老派的生活日曆》等，都大幅超越過去集資成績。

各領域名人也紛紛投入，最具指標性的總統蔡英文《2021小英公益桌曆》不到一天就吸引2,756人贊助。

(工商 )