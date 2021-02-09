資深媒體人趙少康上周回復國民黨籍，外傳這是前高雄市長韓國瑜下的一盤好棋，若「韓趙結盟」入主黨中央，2022年縣市首長提名權等於直接到手，韓國瑜若有意可以直接投入台北市長選戰。不過，外界頗為看好的國民黨立委蔣萬安，問鼎台北市長聲勢持續看漲，前總統馬英九又不時陪同他掃街發春聯，韓國瑜在台北市長選舉還有利基點？

一名台北市國民黨人士指出，蔣萬安日前提案修正《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，欲將條文內容「戒嚴時期」修正為「威權統治時期」，擴大規定政府不當沒收人民財產的返還範圍，引發不少深藍長輩反彈，「黨內確實認為誰都能講轉型正義，但就是你蔣萬安不能，因為你姓『蔣』。」他批評，蔣萬安修法等同承認曾祖父蔣中正和祖父蔣經國的統治有錯。

對此，國民黨台北市議員陳炳甫緩頰說，「蔣萬安這招就是一次『梭哈』，把未來可能遭到的攻擊都先做處理，這是鑒於過去國民黨處理黨產的經驗，早期曾有人提議把黨產一次捐出去，但沒徹底執行，拖到最後被民進黨凌遲。」

陳炳甫認為，民進黨可能還會找其他方法攻擊蔣萬安，但蔣萬安低調地鴨子划水，跑基層非常勤快，許多市議員也傾全力相挺，未來政治情勢如何演變，誰都說不準，端看對手是誰再做應變。

此外，韓國瑜有意出征台北市長的傳聞，在綠營內部引發不少討論。一名台北市綠營幹部說，韓國瑜在2017年參與國民黨主席選舉時，就曾傳出他在布局台北市長，從士林、北投、中正到萬華區，都能看到韓國瑜的身影，穿梭人群讓藍綠樁腳都印象深刻，因此韓國瑜有可能軋入戰局的消息，並非空穴來風。

有北市綠營幹部說，韓國瑜在2017年參與國民黨主席選舉時，就曾傳出他積極穿梭士林、北投、中正到萬華區布局，許多藍綠樁腳都印象深刻。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)