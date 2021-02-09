保費500元、最高賠10萬元的台灣產物防疫保單賣到爆，且已停售，中國人壽9日表示，只要是中壽團險保戶亦可投保佛心職場防疫保單，一年保費只要499元，就有住院日額2千元的保障，若保障期間不幸確診法定傳染病，就依住院天數每天給付2千元住院日額保險金、及2千元乘上住院天數的法定傳染病慰問金、再以15倍乘上住院日額2千元的法定傳染病出院療養金。

簡單來說，若保戶不幸確診新冠肺炎，住院15天，就有3萬元的住院保險金（15*2,000），另外有3萬元的法定傳染病慰問金，及3萬元的出院療養金，一共9萬元，若住院20天就是11萬元，最高以365天為限，保障更大，中壽表示，可讓保戶在養病期間，沒有經濟壓力，安定心情。

同時若佛心的雇主擔心員工工作時可能要接觸人群，或是提供更強的職場保障，也可在團險保單中附加這個佛心附加條款，即可讓員工增加法定傳染病的相關保障。

中壽強調，其「新團體法定傳染病住院醫療健康保險附加條款」，只要有團險主約都能附加，65歲以下員工、配偶及子女都可以加保，若雇主只規劃了團險，員工也可以「揪團」或個人加保，保費也只要499元，一樣就有日額2千元的保障，同時免等待期、免健康告知書，投保相對簡便。

中壽亦強調，其實法定傳染病除了現在大家擔心的新冠肺炎外，還有如天花、登革熱、小兒麻痺症／急性無力肢體麻痺、結核病、水痘併發症、新型A型流感等，也都被定義為法定傳染病，若投保這項附約，也都在理賠範圍，算是佛心且高CP值的保單。

(工商 )