新台幣午盤強升3.95角 暫收27.995元 13:182021/02/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收27.995元，強升3.95角，成交金額3.2億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為28.200元，早盤最高27.970元、最低28.200元。1100209 滬指午盤收升1.2％ 深成指漲1.9％ 台積電營運成長最強引擎 5奈米年營收衝100億美元 (中央社) #美元 #新台幣 #200 #今天 #開盤價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》買盤進場 激勵LME期銅漲逾1.5％ 10:002021/02/09 財經 《熱門族群》元月營收出爐！鈞興-KY連3月登峰 劍麟年增3.89％ 15:402021/02/09 財經 《日股》利多簇擁 日經續創30年新高 11:422021/02/09 財經 就差55萬 王品1月營收差點改寫新高 14:562021/02/09 財經 《半導體》高毛利產品助威 原相今年獲利拚增3成 11:082021/02/09 財經 升破4.4萬美元 特斯拉買15億美元 比特幣創新高 04:102021/02/09 全球財經 恒指收漲156點 成交量1,499億港元 17:392021/02/09 財經 《韓股》不願抱股過年 KOSPI收黑 16:142021/02/09 財經 3大客戶挺爆 台積電1月營收衝1267億 年增超狂 14:002021/02/09 財經 鼠年匯市封關 新台幣全年升值6.65％ 16:392021/02/09 財經 市場大好！台驊1月營收年增126％ 月營收與海運營收雙創新高 15:312021/02/09 財經 財經熱門新聞 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 未來桃園房市哪裡最夯 專家直指這區 - 財經 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 台積電散戶暴增9倍 存股族最搶手股票曝光 - 財經 - 中央社 華為遭老美打剩半條命 任正非盼跟最有權力男人通話 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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