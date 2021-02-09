台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收27.995元，強升3.95角，成交金額3.2億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為28.200元，早盤最高27.970元、最低28.200元。1100209

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(中央社)

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