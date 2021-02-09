因疫情影響，許多家庭選擇取消出遊計畫，改在家中上網、打遊戲，不過家長千萬別輕易將手機借給小孩，新北市陳姓媽媽去年將手機借給10歲兒子遊玩，未料信箱卻出現數十封信用卡消費紀錄，點開來看發現兒子偷玩手遊課金，一個月刷了30萬元帳單，讓她付出慘痛代價。新北市消保官指出，未成年子女偷拿家長手機玩手遊課金的案例層出不窮，但家長收到帳單後想退費卻十分困難，奉勸家長加強對手機、密碼的管控，以免年關難過。

法制局長吳宗憲表示，經濟部公告的「網路連線遊戲服務定型化契約應記載事項」規定，若有限制行為能力人未經同意，或無行為能力人未由法定代理人代為付費購買點數，須依官網公告流程，備妥證明文件提出退費申請，經業者確認後，才會退還「未使用的遊戲費用」，因此若未成年子女已經將課金使用完畢，遊戲廠商有權依民法規定請求返還相當於使用點數的對價。

新北市消保官表示，許多家長明知小孩會偷玩自己已綁定信用卡或小額付費的手機，但卻沒有更新密碼、關閉小額付費的功能，導致小孩大量課金，但課金後要證明是「非本人使用」非常困難，且遊戲業者若在台灣無代理商，消費者也難以跨境主張權利，。

消保官補充，曾有家長改向iTunes、Google Play等平台或電信業者申請退費，但業者也可主張民法保障，因此家長若要有效防範子女偷拿手機課金，除了須加強對手機、密碼、小額付費機制及金額的管控外，也須適時教育未成年子女正確的消費觀念。

(中時 )