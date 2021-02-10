方馨在TVBS《女力報到–好運到》飾演「方喬青」和劉書宏飾演「林書帆」為情侶，近期劇情進展，劉劇中前女友謝翔雅飾演「藍奕婷」現身，謝翔雅要求劉書宏幫忙設計新屋，加碼要求設計婚紗，甚至問方馨是否可以參觀她家，讓觀眾氣得牙癢癢，留言「小藍心機太深，還好喬青理智」、「書帆嚇得一身汗吧」。現實中方馨沒碰過這類情況，她笑說：「幸好沒有遇過，也不希望遇到或碰面，更不可能讓她到家裡來！」

劉書宏戲中遇前女友謝翔雅關心，甚至威脅正宮方馨，他透露現實生活中沒這樣的經驗，希望以後也不要有，「心情其實很複雜，是初戀也是傷得最深，可能見到她時回憶都會跑出來，會害怕遇到。」戲裡謝翔雅一直想一探劉書宏設計給方馨的「溫暖角落」。方馨分享，家裡有L型大沙發，跟老公蓋著毛毯、抱枕，一起看電視，就是溫暖舒適的角落。若老公遇到殺傷力十足的前女友？方馨透露會珍惜現在的美好，已經過去的，再也不可能像當初一樣。

方馨與謝翔雅首次合作，對謝翔雅第一印象很好，稱她是眼睛大大、很有靈性的漂亮女生，一起工作後彼此很有默契，很多聊天話題，「原來她是牡羊座，我是獅子座，我們都是火象星座。」私下也會開玩笑「其實小藍喜歡的是喬青」。謝翔雅坦言一開始很緊張：「原以為會有距離感，相處後發現她是活潑的姐姐，會和我一起開劉書宏玩笑，平常也很照顧我，帶水果和禮物給我，很開心。」

農曆過年將近，劇組準備開始放假，方馨分享將一如往年，除夕跟夫家親戚圍爐，初一好好休息，初二回娘家，再來就是跟朋友相聚打麻將或聚餐，也祝觀眾們「Happy牛Year」，祈願2021新的一年一切都能順順利利、身體健康。《女力報到–好運到》每週一至週五晚間8點在TVBS 42、MOD TVBS精彩台播出。

方馨（右）與謝翔雅首次合作兩人皆火象星座，話匣子常打開。（TVBS提供）

(中時 )