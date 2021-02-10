明(10日)就是除夕夜，不少人已啟程返鄉，回家和家人圍爐迎接新年到來。不過就有網友分享，他發現南部大多以吃火鍋來渡過除夕，而北部則是以年菜為主，南北圍爐吃的菜色不同，讓他好奇「除夕是吃年菜的人多，還是吃火鍋的人多？」，對此不少網友分享，家中都是火鍋加上年菜的複合式組合，「吃起來超爽的」。

原PO日前在PTT上發文表示，自己是台南人，從小到大除夕圍爐都是以吃火鍋為主，加上附近鄰居及鄉親也以火鍋圍爐，但之後搬來台北，才發現身邊的人圍爐會吃年菜而不是火鍋，讓他相當好奇年菜吃起來的氛圍，並接著詢問，「除夕大家都是吃年菜的人多，還是吃火鍋？」

貼文發出後網友開始分享，每年家中除夕圍爐的情形，「火鍋很好啊！不用吃菜尾」、「我那區也是吃火鍋，而且接下來幾天都是吃拜拜剩下的東西」、「從小到大都是吃火鍋，沒有吃過外面賣的年菜」、「當然是吃年菜啊」、「除夕年菜，初一火鍋」、「奶奶家吃年菜，自己家吃火鍋」。

另外，不少網友分享，除夕圍爐是火鍋、年菜都會出現的「複合式」組合，「我們家是複合式，中間一個火鍋，其他都年菜」、「複合式+1，火鍋+年菜+炒年糕+炒米粉，偶爾加個蘿蔔糕」、「都吃啊！中間一個鍋，四週圍繞大魚大肉」、「火鍋+年菜，都吃超爽的」，還有網友幽默回應「大人才做選擇，小孩子全都要」。

(中時新聞網)