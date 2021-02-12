全台各大廟宇陸續抽「國運籤」預測2021年國運，台南北門南鯤鯓代天府抽出「中上籤」，指「凶事脫出化成吉」。至於大家如何看待國運籤，根據一份最新網路民調顯示，超過6成網友認為，代天府抽出的國運籤十分準確。

代天府今(12)日上午抽出國運籤，籤詩內容「君爾何須問聖跡、自己心中皆有益、於今且看月中旬、凶事脫出化成吉」。總幹事侯賢遜指出，籤詩是抽國運及民生經濟，與政治無涉，各行各業都有不同解讀，廟方不多置喙，但純粹就內容來看，可說是中上籤。

對此，入口網站《YAHOO》以「國運籤抽出『凶事脫出化成吉』的中上籤，你覺得準不準？」為題，進行網路投票，投票時間為2月12日至17日，截至今日下午5點，已有1000多名網友參與投票，結果顯示，認為非常準的網友有38.4%，認為還算準的有28.1%，覺得不太準的網友有8.6%，覺得非常不準的則有10.5%，另外還有14.4%網友沒有明確表示意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於台灣各大廟宇陸續抽出國運籤，行事與做決定是否以國運籤為參考，有32.9%網友表示多少會參考，表示不太會參考的網友有49.5%，另外有17.6%網友沒有表達明確意見。

至於平常是否有求籤、問卜、看星座等習慣，有經常的占卜習慣的網友有12.9%，偶爾會求神問卜的有33.6%，沒有占卜習慣的網友則有46.6% ，另外有6.9%網友沒明確表示意見。

(中時新聞網)