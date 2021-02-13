「多數女性遭受性騷擾都會驚慌失措或息事寧人，但我認為姑息養奸反而會讓變態變本加厲，這點我非常無法接受，女性遭受性騷擾不該忍」，酒窩正妹曹女在接受本刊專訪時，強調自己對於在遭受性騷擾應勇敢站出來揭發的堅持，因這份堅毅的個性，至今她已「活逮」3名性騷擾色狼。

熱愛運動的曹女，在私人企業擔任襄理主管一職，平時喜歡運動，包括健身綜合肌力TRX、瑜珈、登山，因受熱愛單車的弟弟影響，1年多前也愛上單車公路運動，由於長相太正，遭梁姓男子開假帳號傳生殖器官照性騷擾；向來厭惡色狼，認為女性不該隱忍的她，和弟弟聯手找出噁男本尊帳號，揭穿該名變態車友梁姓男子的雙面人真面目。

個性陽光的曹女也愛登山，常和友人一起登山怡情。（圖／翻攝曹女臉書）

曹女臉書上曬滿各種戶外旅遊的玩樂照。（圖／翻攝曹女臉書）

曹女不僅公開在臉書對噁男宣戰，還報警提告，最後讓梁男因此被新北市府開罰；由於先前曾在馬路上和捷運上遇到2名性騷擾色狼，曹女直接報警活逮色狼，因此對於梁男傳噁照性騷也抱持一樣態度，在揭露梁男真實身分的過程中，曹女和弟弟在臉書上和支持梁男的車友「筆戰」，勇嗆梁男的護航者「有時間護航，還不如利用時間去指認那顆痣（指梁男生殖器上有顆痣）」。

曹女建議女性平時應提高警覺保護自己，在遭受到性騷擾時才能及時反應，不至於太過驚嚇，同時不讓自己身處在風險高的環境及時段，便能減少遭受性騷擾的風險與機會，若不幸遭受性騷擾，也應勇於發聲和求助，絕不摀嘴忍辱。

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(中時新聞網)