開箱15公斤怪物級烏賊！4種料理爽吃巨大花枝圈

來自上海的美食YouTuber「奇異小北」時常在頻道上分享使用奇特食材製作各式料理的影片，日前他開箱了一條超大的烏賊，並使用不同的烹煮方式處理每個不同部位。小北表示，這一隻大約15公斤的超巨大烏賊是漁民朋友捕回來的，沒辦法準確的得知是什麼品種，判斷後覺得最有可能的是菱鰭烏賊。

雖然之前處理過很多不同的魚類，但這是小北第一次處理巨大烏賊，所有內臟對他來說都十分新奇。首先，小北先將烏賊的頭部切下，粉紅色的卵子也跟著流了出來，接著他再取出硬得像塑膠的內鞘，烏賊頭的部分則取出了與他的手掌一樣大的眼球，以及如老鷹嘴一樣的牙齒，又稱為「鷹嘴」。

烏賊的粉紅色夢幻卵子

分解完頭部後，小北將烏賊身體兩側的「耳朵」切下來，身體則切下兩圈製作花枝圈，先沾上雞蛋、生粉、鹽、黑胡椒及麵包粉再拿去炸；其他部分做切條與去皮的處理，準備以油炸、炭烤及生食等方法製作成不同料理，身體末端切開後還可以看到兩塊粉紅色的卵子，小北開玩笑的表示「很難想像巨大烏賊的卵子居然是粉紅色的，可能它也有一顆少女心吧」。

炭烤的看起來也很美味

最後他一一品嚐了各個部位，他認為花枝圈「特別大口吃得特別爽」，但味道跟普通花枝圈差不多；他也表示剌身嚐起來很有嚼勁，口感有點像椰果，沾上肝胰腺醬吃起來有點像海膽加上蝦膏；粉紅色的卵子則讓小北邊吃邊讚嘆「口感爆炸！好吃！」網友看完影片大讚「處理烏賊的手法很棒」、「這魷魚一定沒想到可以死的這麼完整」。

(中時新聞網)