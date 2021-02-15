初四好天氣 新北5處「不建議前往」 16:342021/02/15 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北觀光局的人潮儀表板顯示共５處景點不建議民眾前往。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大年初四，八里左岸湧進大量走春人潮。（新北觀光局提供／李俊淇新北傳真） 淡水老圈今天湧進大量人潮，進入第二階段人車管制，不建議民眾前往。（新北觀光局提供／李俊淇新北傳真） 今（15）日是大年初四，由於天氣放晴各處景點陸續湧進人潮，下午4時許新北市觀光局人潮儀表板資料顯示，中和烘爐、淡水老街、八里左岸、淡水金色水岸及九份老街等5地景點人潮眾多，不建議民眾前往。 人潮儀表板另顯示，中和烘爐地、林口三井OUTLET、漁人碼頭、猴硐煤礦博物園、瑞芳深澳象鼻岩、平溪十分瀑、碧潭風景區、竹林山觀音寺、三峽白雞行修宮，烏來及瑞芳金瓜石等10處停車場已滿，目前已進行停車場管制。 年初四六福村現人潮 司馬庫斯賞櫻車輛管制登記一空 年初四出遊高峰 侯友宜：人潮儀表版隨時掌控 (中時 ) #人潮 #新北 #儀表板 #瑞芳 #前往 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 年初四喜迎財神 草屯敦和宮財廟人潮爆 15:242021/02/15 寶島 牛年開紅盤 資金行情可期 04:102021/02/15 焦點要聞 網紅吃屎哥摸摸茶店遭痛毆 怒告店家傷害 11:362021/02/15 社會 速食店遭爆里肌排沒熟 食安處稽查產品已下架 12:462021/02/15 生活 北返注意 國道11處下午為易塞路段 10:372021/02/15 生活 財團搶校地2／新莊國中校地處精華區 議員疑市府：BOT動機不單純 08:272021/02/15 社會 苗栗豔陽天 大湖湧入大批採莓泡湯人車潮 15:042021/02/15 生活 走春避人潮 新北農村秘境訪古賞美 11:482021/02/15 生活 「幸福森友會」即起開跑 知卡宣浪漫造景充滿愛心泡泡 15:032021/02/15 寶島 孕姊開刀旅遊取消 台東民宿暖處理萬人按讚 12:332021/02/15 生活 群聚畫句號 桃醫將分兩階段恢復營運 11:202021/02/15 生活 生活熱門新聞 過年收親姊9千元大紅包 他打開見9張「吉親摳」臉綠爆 - 生活 國道車潮今炸量！最慘烈宜蘭回台北 恐塞18小時 - 生活 大年初三有多塞？ 一張照片曝慘況 高雄-台北花10小時 - 生活 寒流開工日報到 變天探10度以下 專家曝最凍時間點 - 生活 台女在越南確診 陳時中：不排除在台灣感染 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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