大年初四，八里左岸湧進大量走春人潮。（新北觀光局提供／李俊淇新北傳真）

淡水老圈今天湧進大量人潮，進入第二階段人車管制，不建議民眾前往。（新北觀光局提供／李俊淇新北傳真）

今（15）日是大年初四，由於天氣放晴各處景點陸續湧進人潮，下午4時許新北市觀光局人潮儀表板資料顯示，中和烘爐、淡水老街、八里左岸、淡水金色水岸及九份老街等5地景點人潮眾多，不建議民眾前往。

人潮儀表板另顯示，中和烘爐地、林口三井OUTLET、漁人碼頭、猴硐煤礦博物園、瑞芳深澳象鼻岩、平溪十分瀑、碧潭風景區、竹林山觀音寺、三峽白雞行修宮，烏來及瑞芳金瓜石等10處停車場已滿，目前已進行停車場管制。

(中時 )