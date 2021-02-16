今年是高雄輕軌大南環段通車第一個春節連續假期，初一到初四輕軌運量開紅盤，推估每日平均運量達4.8萬人次，其中，最高運量為初三5.5萬人次，日均運量比去年同期的2.3萬人次，平均成長106％。

高雄捷運公司16日表示，輕軌大南環路線開通後，服務的車站數從原來的14站擴充為23站，路線從8.7公里延長為12.8公里，搭配2月28日之前，全線免費搭乘，及跨百光年彩繪列車、輕軌少女隊彩繪列車等行銷活動，輕軌在連假期間，成為返鄉民眾與觀光遊客走春，遊覽亞洲新灣區的最佳大眾運輸工具。

高捷指出，今年農曆初一到初四，輕軌每日平均運量達4.8萬人次，其中，最高運量為初三5.5萬人次，日均運量比去年同期的2.3萬人次，平均成長106％。

至於捷運春節四天的平均日運量，則約19.4萬人次，初三高達22.8萬人次。捷運的春節單日運量，以R16左營站的2.5萬人次為最多，R14巨蛋站1.8萬居次，O2鹽埕埔站的1.5萬人次和O1西子灣站運量1.3萬人次，分居第三名和第四名。

高雄捷運公司表示，捷運加輕軌整體的日運量，在春節連假達24.2萬人次，比去年提升11％，是去年疫情以來的新高點，顯見民眾逐漸對搭乘大眾運輸恢復信心。

(工商 )