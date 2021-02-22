受到新冠肺炎疫情影響，高中職以下學校延後開學，台北市副市長蔡炳坤、黃珊珊22日前往吉林國小視察防疫整備情況，黃表示，去年開學時物資短缺，今年物資較充裕，都有半年到1年的安全儲備量，就算今年疫情和去年一樣物資應該不會缺乏，現在安排的是將來疫苗接種程序，開始在做規畫。

黃珊珊、蔡炳坤今早在北市教育局長曾燦金陪同下，前往吉林國小視察開學防疫準備工作，並在校門口發送牛年防疫口罩給學童，黃、蔡還與學生一起大跳洗手舞。

蔡炳坤指出，所有中小學開學前都做好準備，校園都經過2波消毒，今天來看看學校防疫，包括動線、量體溫設施，除了動線安排外，校方也透過教育方式建立防疫好習慣，當中有戴口罩、量體溫、常洗手和多運動等4個重要環節。

他表示，學生透過舞蹈方式把洗手習慣變成寓教於樂，對學生建立常洗手習慣是很有幫助的，學校都做好準備，尤其是物資準備相當充足，有信心每個學校都把防疫工作做好，讓家長放心，學生很快樂上學。

蔡說，洗手舞歌曲有得到授權，歌詞是學校編寫，希望每個學校都可發揮創意，用跳舞、運動方式，把洗手習慣和很好的防疫工作做好。

黃珊珊強調，去年開學時物資短缺，今年除了紅外線顯像儀大校小校都備齊外，今年物資也較充裕，都是半年到1年的安全儲備量，就算今年疫情和去年一樣，物資應該不會缺乏，現在安排的是將來疫苗接種程序，開始在做規畫。

對於參選台北市長，黃珊珊避而不談，她說，今天來看防疫，希望每個小朋友在台北都是平安健康，寓教於樂洗手會洗得更精準，盼推廣到北市各國小用運動方式更健康。

(中時 )