國道1號南向351.5K、岡山路段，今天（17日）上午8時39分發生9小客車追撞交通事故，目前警方已在現場處理。（圖／翻攝自高公局1968即時影像）

國道1號南向351.5K、岡山路段，今天（17日）上午8時39分發生9小客車追撞交通事故，目前警方已在現場處理；但車禍事故占用內側和中間車道，一度造成後方車流回堵約3公里，目前該路段時速約32公里，提醒駕駛改道行駛，行經事故點請勿觀望，小心行駛。

(中時新聞網)