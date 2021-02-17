【開工不平靜】國1岡山路段9車連環撞 車流塞爆回堵3公里 09:022021/02/17 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南向351.5K、岡山路段，今天（17日）上午8時39分發生9小客車追撞交通事故，目前警方已在現場處理。（圖／翻攝自高公局1968即時影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南向351.5K、岡山路段，今天（17日）上午8時39分發生9小客車追撞交通事故，目前警方已在現場處理。（圖／翻攝自高公局1968即時影像） 國道1號南向351.5K、岡山路段，今天（17日）上午8時39分發生9小客車追撞交通事故，目前警方已在現場處理；但車禍事故占用內側和中間車道，一度造成後方車流回堵約3公里，目前該路段時速約32公里，提醒駕駛改道行駛，行經事故點請勿觀望，小心行駛。 【開工不平靜】國1丙烯槽車翻覆 機捷9：10前停駛啟動公車接駁 國1台南路段小客車追撞緩撞車 一度塞爆5公里 (中時新聞網) #岡山路 #公里 #開工 #不平靜 #國1 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開工日財運爆棚5生肖 投入理財鈔票賺滿手 08:202021/02/17 運勢 WTO新秘書長警告：各國爭搶疫苗恐拖累經濟 04:102021/02/17 全球財經 冷氣團陪開工！今起氣溫暴降 北部連3天急凍剩8度 07:562021/02/17 生活 國泰世華：紅包理財 3個6年聚第一桶金 04:102021/02/17 金融．稅務 軟銀大漲 推升日股再創新高 04:102021/02/17 全球財經 油價飆 台塑化獲利雙引擎就位 04:102021/02/17 財經要聞 停車場辨識失靈！賓士女霸氣拆車牌亂揮 1.4萬網看傻 07:592021/02/17 生活 主題樂園人氣夯 喜賺新年財 04:102021/02/17 產業．科技 1614台斤 三峽神豬近5年最重 04:102021/02/17 地方新聞 開工小確幸 四大超商咖啡超殺優惠拚場 04:102021/02/17 產業．科技 匯率期貨趨勢專欄－美元長線弱勢 偏空操作 04:102021/02/17 產業特刊 社會熱門新聞 【開工不平靜】國1丙烯車翻覆林口塞爆 機捷林口站9：10前停駛 - 社會 路肩接減速車道沒打方向燈罰3000 法官認「沒意義」判撤罰 - 社會 【開工不平靜】國1岡山路段9車連環撞 車流塞爆回堵3公里 - 社會 陸女孕期遭性侵 誕下1子越看越不像 DNA結果出爐淚崩了 - 社會 64歲泰男喝椰子汁找回雄風 嫩妻一晚被要7次超崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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