辛丑牛年首個交易日股匯雙漲，台幣兌美元鼠年封關日(9日)收28.39元，今(17)日以28.2元開出，隨後大漲4角3分，達27.96元，剛好超過春節期間境外台幣最高價27.97元。

綜觀鼠年台幣兌美元升值幅度達5.69%，是近3年最大升幅。由於全球主要市場除台、韓外並無休市，據《工商時報》報導，春節期間中央銀行外匯局交易室仍循往例照常操作國際匯市，境外台幣匯價全周最高27.97元，最低28.04元。

匯銀主管指出，全球總體經濟分析智庫牛津經濟研究院2月中旬上調台灣2021年經濟成長率到4％，尤其1月台灣出口表現強勢，加上全球半導體晶片短缺、疫苗接種率上升，經濟邁向復甦，可樂觀期待台灣出口訂單在未來幾個月內將保持強勁。三菱日聯銀行、新加坡銀行也支持全球經濟復甦看法，並指出這意味美元還會持續疲軟。

外銀指出，短期內弱勢美元將難以改變，國際匯市呈現觀望；外銀財富管理2021年看多的英鎊、澳幣，對美元匯率也有所表現，16日已分別來到1.39美元和0.78美元，都在市場預估範圍內。

(中時新聞網)