臺產防疫保單投保件數初步清點多達300萬餘件，臺產表示，該公司將盡最大努力加速處理，目前已專案成立各區服務作業中心，專責本防疫商品核保與出單作業，並已陸續寄發保單，並期望於6月底前完成所有出單作業。

臺產表示，近日由於該公司「法定傳染病防疫費用保險」受到國人熱烈關注，湧入大量投保案件，初步清點多達300萬餘件，該公司官方網站(https://www.tfmi.com.tw/) 已設立防疫保險訊息專區，相關保險商品、理賠文件及常見問題均會持續更新公告，後續會再提供保單進度查詢服務，供保戶隨時上網查詢。

臺產再次提醒保戶，臺產不會要求重新繳費或刷卡，若保戶戶所提供之授權書未能完成繳費，臺產會透過經手業務員與保戶照會補正，切莫聽信不明來源要求重新提供個資或匯款，所有防疫保險商品相關資訊請以該公司發佈之官方訊息為主。

此外，截至2月16日為止，臺產防疫保單保戶已有3件申請理賠。

(工商 )