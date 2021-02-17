根據最新路透社短觀(euters Tankan)調查，日本2月製造業信心自2019年年中以來，首次轉為正向樂觀。雖然新冠疫情未來發展仍是隱憂，但海外需求強勁，使得日本製造業者的信心指數也因此上升。

這份路透社短觀調查中，日本製造業者雖信心回籠，但非製造業尤其是指被疫情重創消費產業，還是沒有看見景氣回春跡象。

日本2月製造商信心指數由黑翻紅，從原月的負1大增為正3，在化學與食品產業帶動下，從2019年7月以來首次出現正值。甚至有受訪者預測，5月份短觀指數會還會增加至8。不過，2020年新冠疫情嚴重的6月份，路透短觀一度掉到負46。

樂觀受訪業者表示，穩定的市場環境與匯率價格，都是全球景氣回溫證據。因中國大陸汽車市場買氣回籠，因此對電子零件需求正在增加，至於歐洲和美國汽車市場也都很不錯。

不過，化學產品需求回溫速度稍為緩慢，以及民眾消費變得謹慎，也讓一些管理階層多所抱怨。

至於日本2月份非製造業指數還是負數，因受到服務業與批發業拖累。值得慶信的是，指數已從元月的負11點，上升4點至負7，負數表示悲觀者多於樂觀者。但預計5月份時指數可望回至持平狀態，部分原因是訊息與通訊業前景看好。

日本政府於15日曾表示，日本上季經濟成長超乎預期，因海外需求反彈也直接帶動出口與資本支出。但是，日本目前正在實施的緊急狀態，會讓景氣復甦腳步再度放慢。加上疫情並未完全消失，使得企業資本支出也會保持相對謹慎。

(時報資訊)