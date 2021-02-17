新北市林口林口區八德路與文化北路一段交叉路口，今（17）天凌晨3時發生一起翻車故，一輛22噸丙烯槽車疑因轉彎車速過快翻覆，上午6時封閉林口交流道南下匝道，在上午8時進行桃園機場捷運雙向停駛，開始槽車吊掛作業，經搶修後已於上午10時許除排事故恢復通車。

(中時 )