新北林口交通道事故排除 上午10時恢復通車 12:512021/02/17 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口交通道事故車輛經吊掛排除後，已於上午10許恢復通車。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市林口林口區八德路與文化北路一段交叉路口，今（17）天凌晨3時發生一起翻車故，一輛22噸丙烯槽車疑因轉彎車速過快翻覆，上午6時封閉林口交流道南下匝道，在上午8時進行桃園機場捷運雙向停駛，開始槽車吊掛作業，經搶修後已於上午10時許除排事故恢復通車。 抗疫升級 公車防菌椅受好評 桃園清潔隊提前上工 清運近4000噸 (中時 ) #上午 #新北 #林口 #恢復通車 #槽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中汽、機車擦撞 警研判疑汽車未依規定轉彎 10:302021/02/17 社會 娶某前果然旺 6人集資買刮刮樂中百萬大獎 12:572021/02/17 社會 日本福島強震後... 村田、太陽誘電恢復生產 04:102021/02/17 產業．科技 開春送福袋元宵猜燈謎 台中潭子戶政創意宣導人口政策 12:162021/02/17 寶島 柯文哲三度關心台中捷運 盧秀燕：確保安全、順利才會放行 11:212021/02/17 政治 【開工不平靜】國1丙烯車翻覆 機捷林口站一度停駛 10點恢復營運 05:342021/02/17 社會 竟不是大年初五！命理師曝今年開工儀式吉時 11:442021/02/17 運勢 拜登打直球 上任後首下鄉爭取支持54兆紓困案 12:372021/02/17 國際 汐止地政專車 2／23服務 11:072021/02/17 區域情報-新北 未保持安全距離 國1岡山路段6車追撞 12:582021/02/17 社會 東彰南延段突破瓶頸 交通部正式再核定4.95億拓寬溪州至二林路段 11:292021/02/17 寶島 社會熱門新聞 「台灣賭神」戴子郎傳除夕猝逝 精通算牌被200家賭場列黑名單 - 社會 摔香姊踢爐又摔香 大鬧鹿港天后宮 - 社會 公車禁止站立區遭夾傷 婦人提告求償150萬元 結果大逆轉 - 社會 工業風淪工地風？台東某飯店驚現廢墟感 網曝：已維持12年 - 社會 男工撬汐止摩斯天花板裝針孔 遠端遙控偷拍春光12hrs - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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