DRAM市況上半年供不應求，價格看漲，今早由南亞科(2408)、華邦電(2344)等製造廠領軍，下游的模組廠威剛(3260)、十銓(4967)等股價同步上漲。

DRAM大廠先前陸續釋出的展望亦均樂觀，包含三星、SK海力士、美光和台廠南亞科技都看多今年DRAM市況，並預期上半年可望將持續供不應求。隨著第一季合約價跟隨現貨價翻揚，且5G、AI等應用需求續成長帶動，市場預期DRAM產業可望迎接大多頭行情，南亞科、華邦電等台廠均將受惠。

此外，利基型DRAM需求持續轉強，出貨暢旺且價格大漲，今年以來2Gb和4Gb DDR3現貨價已大漲超過五成，南亞科、華邦電等台廠均將受惠。

南亞科先前表示，今年上半年全球宅經濟需求續強，筆電、網通等應用動能續熱，並看好下半年隨著疫苗逐步普及，5G、AI等各項應用拓展，將激勵5G手機、資料中心伺服器、車用與消費性電子等需求，DRAM產業進入正向循環。在需求成長大於供給下，預期上半年DRAM市場將供不應求，價格有機會逐季上揚。

(時報資訊)