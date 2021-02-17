農曆春節期間，各地都充滿歡慶氛圍，爸媽帶著孩子們返鄉和親友團聚，期間免不了燃放煙火、鞭炮，逗逗小朋友開心，不過在玩樂過程中可要格外注意安全。近日在大陸安徽省安慶市一名男子在燃放鞭炮的過程中，一時昏頭將點燃的鞭炮放在耳朵旁，險些就釀成意外。

綜合陸媒報導，潛山市一名男子帶著小朋友在家門前玩鞭炮，畫面中可見穿著黃衣的孩子開心的又跳又叫，男子順利點燃鞭炮後，火速將左手裡的物品往後拋，並將耳朵摀了起來，但他拋飛的是打火機，冒煙的炮竹還握在右手中，當男子終於意識到不對勁後，嚇得連忙丟掉鞭炮。

影片曝光後，笑倒一片網友，紛紛留言表示「差一步就成了聾的傳人」、「雖然很危險，但是我真的想笑」、「這跟我扔瓶子時，把手機扔垃圾桶是一樣一樣的」、「哈哈哈，好像我剝豆子，把皮留著，然後豆扔垃圾桶了」、「孩子一臉懵」、「在場其他人都很鎮定」、「還好反應及時」。

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(中時新聞網)