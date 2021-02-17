行政院會明（18）日將拍板「太空發展法」草案，草案明定為促進我國太空產業的健全發展，中央目的事業主管機關應推動高附加價值的太空技術產業應用，帶動關聯產業發展與國際接軌。

至於科技部原草案明定成立行政法人國家太空中心，協助太空發展相關事項，考量「太空發展法」屬於基本法性質，予以刪除，不在「太空發展法」草案中明定。

另外，民進黨立委蘇巧慧也提出「太空發展法」草案，提升國家太空中心位階為科技部轄下的財團法人，協助推動太空發展相關事項，並由政府設置國家發射基地。此外，也針對太空產業，研擬金融保險、租稅優惠、投資獎勵等措施。

蔡英文總統2019年競選連任前，提出進軍太空產業，成為衛星零組件、地面接收設備、相關系統設備重要研發和製造基地目標。行政院長蘇貞昌接掌閣揆後第一份公文，就是核定第三期太空發展計畫，預計10年投入251億元，每年發送一顆衛星。同時，在科技部和太空中心協助下，成立「台灣太空產業發展協會」，納入產官學專家，一起組成國家隊，打進太空藍海。

為讓法制面更加健全，科技部提出「太空發展法」草案，科技部表示，國家推動太空產業發展，就是在建構整體環境與配套，例如飛試平台、太空環境驗測平台等支援，讓民間可在搭建好的基礎上快速發展。

科技部指出，第三期太空計畫所規劃衛星，是國產元件飛試平台，通過驗證後就能進軍國際市場，增加台灣廠商的技術與產品附加價值。

科技部預計2023年發射福衛八號第一顆衛星、2024年發射福衛八號第二顆衛星，到了2025年，就能推出B5G（Beyond 5G）低軌通訊衛星。2026到2029年，每年都要發射一顆衛星。

(工商 )