年僅22歲的小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)被教士隊視為球隊未來支柱，美媒報導雙方已經達成一紙14年價值3.4億美元的合約，等待球團正式公布。3.4億美元的合約是大聯盟史上第三大，僅次天使隊「神鱒」卓奧特（Mike Trout）與道奇貝茲（Mookie Betts）。

小塔提斯自2019年登上大聯盟舞台，就繳出出色的打擊三圍.317/.379/.590，並有22轟、53打點的成績，去年在縮短賽季中表現不俗，2成77打擊率並有17轟、45分打點成績，獲選明星陣容並贏得銀棒獎，在國聯MVP票選中也獲得第4名。

根據美媒報導，這紙合約在大聯盟歷史上具有里程碑的意義，14年3.4億美元將會是大聯盟史上第三大合約，僅次天使與卓奧特的12年4.265億美元、道奇與貝茲的12年3.65億美元，且14年的長度也是史上最長。

(中時 )