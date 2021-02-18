硬碟機領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司宣布推出18TB MG09系列硬碟，為Toshiba首款配備能源輔助磁記錄技術的硬碟。MG09系列採用Toshiba第三代9磁碟氦氣填充封裝設計和Toshiba創新的磁通控制的微波輔助磁記錄（FC-MAMR）技術，將傳統磁記錄技術（CMR）密度提升為每片磁碟 2TB，進而達到 18TB 的總容量。

與前一代型號16TB相比，18TB MG09 CMR硬碟容量增加了12.5％，相容於更多元的應用和作業系統。MG09系列適用於雲端規模和傳統數據中心使用案例中的混合隨機與循序讀寫工作負載。MG09系列具備7,200rpm轉速、每年550TB 定額的工作負載，同時提供SATA與SAS介面選項，並採用業界標準的節能氦氣填充封裝設計和3.5吋的外型規格。

MG09系列進一步實現了 Toshiba 致力於精進HDD硬碟設計，以符合雲端規模伺服器及物件檔案儲存基礎設備中對儲存裝置持續增長的需求。憑藉18TB高容量與優化的能源效率，MG09系列能有效提升雲端規模架構的儲存密度，進而降低資本支出並改善整體擁有成本（TCO）。隨著資料儲存需求持續快速成長，Toshiba 18TB MG09系列採用FC-MAMR的先進技術，將協助雲端規模服務供應商與儲存解決方案設計者，為雲端、混合雲及本地自有的機架式規模儲存設備實現更高的儲存密度。

東芝儲存產品亞洲策略聯盟行銷部資深經理德島敬芳表示，Toshiba 全新推出的 18TB MG09系列，能為重視成本的雲端規模與儲存解決方案客戶提供更高的儲存密度及能源效率。我們的硬碟技術能達成極低的每GB成本，來達到客戶關鍵的TCO目標。Toshiba第3代9磁碟氦氣填充封裝設計經實際現場測試，實現18TB的超大容量。Toshiba的創新FC-MAMR技術使CMR容量提高到18TB，可相容更多元的應用程式和作業環境。

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