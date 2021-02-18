中廣董事長趙少康獲國民黨增聘為中評委，取得「半張黨主席選戰門票」，結果NCC立即放話此舉恐違黨政軍條款，揚言開罰200萬。對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，NCC要罰中廣可以，那三立要不要去查一查，三立老董林崑海不知道掌握多少個民進黨中評委，NCC屁都不敢放一聲，罰都不敢罰。

國民黨昨（17日）增聘趙少康為中評委，消息一傳出，NCC發言人翁柏宗對外表示，中評委是國民黨的職位，趙少康若接下聘書，NCC就會介入調查，若違反《廣播電視法》，最高可處中廣200萬元罰鍰，並得按次處罰。

對此，王鴻薇今（18日）在臉書抨擊，NCC一不做二不休，當民進黨東廠已經上癮了。趙少康一個國民黨中評委聘書還沒有到手，就張牙舞爪醜表態。這種號稱「獨立機關」的NCC真的可以廢了，不要再浪費民脂民膏養這些人。要罰中廣可以，NCC先罰了三立再說。長期以來民進黨一堆中評委，中常委都是「海派」、「湧言會」，NCC屁都不敢放一聲，真的是只准民進黨放火，不准百姓點燈。

趙少康則指出，NCC反應很快，不過，國民黨的中評委有1千個，1年才開1次會，沒拿薪資，也不用到黨部上班，做的事也都是建議性的顧問工作，當然也沒有實際權力，所以《廣電法施行細則》並未將「顧問」納入黨政軍的的限制。趙少康更揚言，如果NCC真的開罰，他一定會提出行政訴訟。

(中時新聞網)