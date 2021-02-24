「三鐵貴婦」賈永婕和德杰集團少東老公王兆杰婚後育有2女1子，喜歡下廚的她曾出版食譜書，不時會在社群網站分享功夫菜，近日在料理過程中卻意外失手，不小心被熱油燙到臉，留下明顯水泡，讓她崩潰直呼：「我的臉毀了」。

賈永婕在臉書發文寫下：「美女主廚也有大意失手的時候，昨天炸螃蟹時GG了，被油濺到！」並稱在被熱油燙到的當下，自己犯了一個錯，「我怕客人等，就只沖一下下水……就用冰敷取代！是錯的，要一直沖水！」

賈永婕被燙出好幾個水泡。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕曬出害她被燙傷的兇手，笑稱報仇了。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕隨文就附上自己被燙傷的照片，只見她臉頰被燙出了幾顆明顯水泡，難怪她崩潰大呼：「喔no，我的臉毀了」，現在只希望臉上不要留下疤痕。而賈永婕同時也曬出昨天做得一桌佳餚，並特意標出炸螃蟹的那道料理，幽默自嘲：「昨天的兇手，是說我也報仇雪恨了嗎？」讓網友笑稱兩不相欠了，也紛紛替她祈禱早日康復不留疤。

賈永婕平常熱愛下廚，其中最擅長中式料理，常張羅一整桌好菜宴請朋友，2016年還出版早午餐食譜《鐵人媽媽賈永婕的Brunch》，當時她談到開始做料理的契機，是因為家中老大覺得每天早餐三明治、牛奶好無聊，加上老二、老三又挑食，讓她擔心會營養不均衡。所以開始每天早上六點半起床，挑戰各式早餐。

(中時新聞網)