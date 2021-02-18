泰山青年社宅完工圖。（城鄉局提供／李俊淇新北報導）

泰山青年社宅預計將在後年完工，已讓新北市達到萬戶社宅目標。（李俊淇攝）

新北市長侯友宜今（18）天主持泰山中山段青年社會住宅開工動土典禮，基地佔地約3600平方公尺，共計興建210戶，預計將在2023年完工。他表示，這是泰山區首座青年社會住宅，採用綠能建築的智慧社區，將提供公共托育、公共托老及非營利幼兒園及店舖等多元設施，融入社區機能需求。

侯友宜表示，青年社宅位處機捷泰山貴和站及捷運新莊丹鳳站附近，僅需步行5分鐘即可到達，交通十分便利，提供民眾在泰山能有個便宜又能安居樂業的好地方，預計將在後年完成，也達成萬戶目標，彰顯居住正義。

城鄉局表示，該地原為德隆紡織工廠變更為商業區所捐贈的公益住宅，將興建地下3層、地上15層，其中1樓規畫店舖及非營利幼兒園，2樓則托育中心及托老中心，3樓以上為住宅空間，而地下空間將設有汽車位105位、機車位222位和自行車位33位。

城鄉發展局指出，建物內設有空中綠廊、半戶外景觀平台、空中廊道、風雨走廊，可提供居民良好的互動、休憩交流環境，再加上多元的社會福利設施，讓不同年齡層與身心障礙的承租戶皆可舒適入住，打造成友善、包容的全齡化社區。

(中時 )