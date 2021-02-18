印尼副總統馬魯夫·阿敏在位於雅加達的官邸接種了大陸新冠疫苗，接種後稱沒有任何不適，感覺良好。
據印尼當地媒體報導，馬魯夫·阿敏在17日上午接種了大陸科興公司生產的新冠疫苗。今年77歲的馬魯夫·阿敏接種完疫苗後，表示自己沒有出現任何問題，沒有感覺疼痛或頭暈，感覺良好。
馬魯夫·阿敏也呼籲，該國老年人應接種新冠疫苗，並提到只有70％的印尼人接種疫苗，才能實現群體免疫。此前，印尼食品和藥品監督管理局（BPOM）已批准了將大陸科興公司生產的新冠疫苗提供給老年人。
(中時 )
印尼副總統馬魯夫·阿敏在位於雅加達的官邸接種了大陸新冠疫苗，接種後稱沒有任何不適，感覺良好。
據印尼當地媒體報導，馬魯夫·阿敏在17日上午接種了大陸科興公司生產的新冠疫苗。今年77歲的馬魯夫·阿敏接種完疫苗後，表示自己沒有出現任何問題，沒有感覺疼痛或頭暈，感覺良好。
馬魯夫·阿敏也呼籲，該國老年人應接種新冠疫苗，並提到只有70％的印尼人接種疫苗，才能實現群體免疫。此前，印尼食品和藥品監督管理局（BPOM）已批准了將大陸科興公司生產的新冠疫苗提供給老年人。
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