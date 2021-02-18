大屯溪低水護岸背填土採生態塊石鋪面廊道，提供生態自然生長與教育休憩空間 。（水利局提供／李俊淇新北傳真）

砌石低水護岸保護既有茄冬樹免於傾倒。（水利局提供／李俊淇新北傳真）

淡水大屯溪桂竹圍橋至雙福橋間右岸部分邊坡土石嚴重流失，原在岸邊種植之茄苳樹及小塊石堆疊排列的護岸結構逐漸遭到破壞。新北市水利局結合當地里長及河川生態保育協會李永志經過多次現地協調與討論，進行保護茄苳樹的低水護岸砌石生態工程，避免土坡持續滑落，影響大屯溪內多樣物種的繁衍，讓大屯溪生態安全永續發展。

新北水利局表示，經當地里長及河川生態保育協會提供指導，以溪內塊石直接堆疊的方式新建低水護岸，讓既有茄苳樹不受沖刷流失之險，護岸後側則採現地塊石鋪設廊道，提供生態自然生長與教育休憩空間

河川生態保育協會李永志表示，大屯溪是富有豐富自然生態與自然耕法農田的溪流，早期於中和里一帶，有以人工、小塊石的方式堆砌的護堤，在護堤前種植茄苳樹以保護堤不致遭大水或溪流內大石頭的衝撞而損壞，低水護岸砌石生態工程對於大屯溪地方的創生是很有幫助的，有助於社區的環境營造。

(中時 )