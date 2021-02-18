大年初六開工日，前總統馬英九為「三中案」出庭，除了讓前總統府發言人、國民黨北市議員羅智強不忍地表示，馬英九自卸任以來，5年內陸續被告發包括「三中案」等近300件官司，使這位正直清廉、一介不取的前總統必須在開工日出庭。前高雄市長韓國瑜今晚也在臉書痛批這是被置之死地的台灣民主；並反問總統蔡英文，若4年後換她下台，身上背了數百件官司，她承受得了嗎？

韓國瑜18日在臉書表示，春節剛過，百工百業回到崗位努力工作，前總統馬英九，一個已經卸任的民主國家元首卻在此時此刻不斷的跑法院、出庭，只因他身上背了數百條官司。到底犯了多麽十惡不赦的罪，竟然可以安上數百個罪名？他想請問總統蔡英文，如果4年後換她下台，身上背了數百件官司，她承受得了嗎？民進黨難道真這麼有信心，自己會是永遠的執政黨？

韓國瑜坦言，無論你喜不喜歡馬前總統，都不能忽視民進黨為了政治利益、想盡各種惡劣手段要置政治對手於死地；更不能忽視民進黨為了政治報復、花上天價訴訟費用也要將馬前總統安上一個罪名，他們的惡劣手段，打擊的不只是馬前總統、更是台灣人引以為傲的民主價值；他們的訴訟費用，買單的不是民進黨黨產，而是台灣人辛勤努力的血汗稅金。

韓國瑜強調，今天，我們保持沉默，明天，更可怕的政治追殺就會持續發生，然後在不久的將來，我們才會幡然醒悟，在這一場無恥到沒有底線的政治追殺裡，真正被置之於死地的，原來是台灣的民主。

網友回應說：「沒錯，就是要溫良恭儉再也不讓，就是要硬起來。」、「國民黨不團結、怎麼會有今天的獨裁家天下？我們人民必需站起來捍衛言論自由。」、「絕不能再讓民進黨繼續軟土深掘了。」

【被置之死地的台灣民主】 春節剛過，百工百業回到崗位努力工作，前總統馬英九，一個已經卸任的民主國家元首，卻在此時此刻不斷的跑法院、出庭，只因他身上背了數百條官司。到底犯了多麽十惡不赦的罪，竟然可以安上數百個罪名？我想請問蔡英文總統，如果4... 由韓國瑜發佈於 2021年2月18日 星期四

(中時新聞網)