德國BNT承諾將新冠疫苗賣到台灣。疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中18日表示，德國聲明中也展現德國人道醫療情操，指揮中心表達感謝與感佩，相信最後雙方一定會排除萬難簽署合約，跟台灣一起終結疫情。前民進黨立委沈富雄直言，一個部長把人家賣給你的東西講成人情道義，讓他聽了有一點點肉麻。

沈富雄在政論節目《平論無雙》中表示，商場上講的主要是錢，錢若給得不夠多，我就抵死不放。現在是BNT德國總公司跟上海復星代理商，以及陳時中三方面都有一部分內情或情資，很清楚地向大家交代，所以很難湊成一套很完美的「故事」。

沈富雄指出，我們一開始不願跟上海復星醫藥打交道，明顯是政治考量，這麼重要的東西，我為什麼要屈服一個上海代理商，這是唯一的政治考量。德國總公司要跟我們簽約，是一時失察，上海復星抗議，他們沒有政治考量，是商業考量，也就是會損害一部分利潤。陳時中就說是中國大陸介入，或是說有人不希望台灣太高興，這是陳時中加上去的，加上這句也是政治；兩個政治都是陳時中啟動的，有人不希望台灣太高興講的是上海復星。

沈富雄接著表示，現在陳時中不只一次去抱怨BNT疫苗這件事，而且上了國際媒體，對BNT總公司不好看，BNT就出面了，把上海公司找來講一講，當然是用錢擺平，總公司說賣給台灣的單位，你少賺的錢，我可以撥出一部分還給你。

沈富雄認為，其實BNT對誰都一樣會賣出疫苗，陳時中卻講人情的道義，目前只有台灣碰壁而已，而台灣碰壁是因為上海復星。所以陳時中講人情道義，有那麼高尚的情操嗎？一個部長把人家賣給你的東西講成人情道義，讓他聽了有一點點肉麻。

(中時新聞網)