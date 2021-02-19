雲朗觀光集團旗下雲品(2748)持續強化宴會事業經營，宣布將在4月30日結束旗下頤品大飯店新店北新館的宴會營運，未來以更具競爭力的經營策略，打造委託經營管理事業，盼能達到更好的營運績效、並優化獲利能力。

雲品指出，公司定調2021年宴會事業將持續透過零資產、純管理的經營模式，將集團餐飲優勢加以延伸，落實品牌價值與管理財的競爭策略，加重靈活管理，除滿足消費者多元化需求，亦以強化互利共享的概念創造品牌價值。

頤品新店北新館原為京采餐飲經營的新店京采飯店，為新店地區的婚宴龍頭，雲朗集團於2017年收購京采餐飲、更名為雲采公司，新店京采飯店則由雲品承租、更名為頤品大飯店新店北新館經營，租約期限至2027年5月1日。

不過，雲品17日晚間公告處分不動產使用權資產，指出為持續優化營運模式，董事會決議將在4月30日結束旗下頤品大飯店新店北新館的宴會營運，並提前終止與關係人雲采公司租賃屬於中華郵政的標的物。

雲品指出，自啟動「君品Collection」宴會平台後，持續集結極具特色與風格的宴會場地，以零資產模式與提供場地的業者共享利潤，成功降低場地固定租金負擔。以桃園皇家薇庭及淡水嘉廬為例，去年營收在疫情影響下仍優於前年，營業模式表現相當亮眼。

雲品強調，將持續推廣此類零資產的成功營運經驗，致力成為宴會事業產業鏈的整合者。未來將持續以純管理模式取得委託經營，靈活布局宴會管理、物業管理，並以互利共享方式布局新營業模式。

雲品指出，未來將以傳統的宴會廳和多面貌的「君品Collection」，靈活提供多元化產品及服務。針對頤品新店北新館的廚師、服務生、業務人員等全數同仁，亦將提供集團中轉職機會，在4月30日結束宴會營運後，可選擇轉調至雲朗集團各適合營業據點。

而已經預訂宴會或工商活動的客戶權益，雲品表示將不受影響，頤品新店北新館在2～4月間仍正常營業、持續為顧客服務。雲品與母集團雲朗未來將透過更多資源整合，讓餐飲宴會與住房業務持續發展，為各種需求顧客提供更多元服務。

(時報資訊)