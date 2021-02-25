大佛如入五里霧。（吳敏菁攝）

彰化縣空品又紅爆了。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

擴散條件差，汙染物易累積。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

空品又紅爆，空氣糟透了，今天上午彰化又被惡空氣襲擊，PM2.5高達74，AQI也飆到156，衝到「對所有族群都不健康」的警戒值，上山運動民眾也紛紛下山了，不少人感覺呼吸不舒服，無奈「這是什麼天啊，缺水、空氣又很差」，彰化縣環保局表示，已要求臺中火力發電廠啟動空品不良應變作為，目前已降載1600MW，預計至2月27日東北季風增強，空氣品質將逐漸好轉。

「空氣怎麼這麼糟？」彰化縣環保局起出，25日起環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積，彰化縣空品達橘色及紅色等級。預計至2月27日東北季風增強，但空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。

彰化環保局已要求轄內前74間大型公私場所執行自主管理、通知廟宇配合環保祭祀作為，並派稽查員抽查公私場所防制設備，鎖定露燃熱區，加強取締露天燃燒及高汙染車輛，重要路口進行車輛怠速稽查，以減緩空氣品質進一步惡化。

(中時 )