東北季風影響，今天北部、東部有短暫雨，北台灣濕涼，接著周六起兩波鋒面接力報到，氣象專家吳德榮指出，明天、周五氣溫回升，周六鋒面影響，中部以北、東半部有雨，南部山區也有短暫雨，周日降雨範圍縮小後，下周二第2波鋒面接力加上冷空氣略增強，北部、東半部有雨，由於鋒面間的空檔水氣不會明顯減少，因此雨將連下4天。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今天降雨漸緩，北海岸、大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園以南中層雲仍多、近山區有飄零星小雨的機率；清晨偏冷，白天起氣溫緩升，北部偏涼約13至21度、南部舒適但晚上仍偏涼，約14至27度。

吳德榮表示，明天、周五(4、5日)氣溫回升，全台白天舒適、早晚涼，僅北海岸、東半部有局部短暫雨，由於華南有中層雲系間歇性移入，全台雲量偏多、近山區有飄零星小雨的機率，提醒這兩天回暖，中南部易有霧及空汙，金馬也容易起霧。

接下來2波鋒面影響，吳德榮說，第1波鋒面在周六(6日)報到，中部以北、東半部轉有局部雨，南部山區局部短暫雨，周日(7日)白天起降雨範圍縮小，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴，溫度部分，冷空氣不強，北台灣涼，中南部舒適微熱、早晚涼。下周二(9日)第2波鋒面報到加上冷空氣略增強，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴。

(中時新聞網)