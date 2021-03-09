下波雨區曝光 周四明顯回暖 濕涼3天再放晴

氣象局指出，這波東北季風將在周四減弱，屆時臺灣多數地區將轉為多雲到晴天氣，氣溫有回升的趨勢。(氣象局)

本周何時放晴？中央氣象局表示，明天（10日）仍受東北季風影響，水氣量和今天（9日）類似，東半部及大臺北地區有局部短暫雨，北部山區也有零星降雨的機會，其他地區則為多雲到晴。不過到了周四（11日），隨著東北季風減弱，各地天氣將轉為多雲到晴，氣溫也有回升的趨勢。周末另一波東北季風通過後，到下周一（15日）除了東半部地區外，各地也都有機會陽光露臉。

氣象局表示，明天東北季風比今日稍微增強，北部及東北部天氣較涼，大臺北及東半部地區雲量偏多，迎風面容易有局部短暫雨；北台灣高溫也略微下降，北部及宜花20-21度，其他地方約24-28度。至於各地低溫約在16-20度，北臺灣局部地區有機會出現14-15度的低溫，早晚仍涼，請民眾注意保暖。

氣象局指出，這波東北季風將在周四減弱，屆時臺灣多數地區將轉為多雲到晴天氣，氣溫有回升的趨勢。不過到了周五（12日）晚起又有一波東北季風增強緊接而來，預計會持續影響至周日（14日），北部跟東半部迎風面地區有局部陣雨，氣溫稍下降，中南部則為多雲到晴的天氣。

到了下周一（15日）東北季風又再度減弱，各地天氣轉好，晴到多雲，僅東半部有局部雨勢。整體來說，除了周四、周五全台天氣回暖好轉，中南部天氣普遍較好，民眾可以把握周休假期到到中南部踏青走走。

(中時新聞網)