聯詠(3034)1月稅後淨利年成長114.3%，每股淨利2.66元，光是單月就賺了去年將近第四季的一半，營運動能剽悍，2家外資也針對聯詠出具最新研究報告，看好聯詠首季營收、獲利都將再挑戰新高，美系外資維持聯詠「加碼」評等、目標價606元，日系外資則維持「優於大盤」評等。

有鑑於短線漲幅過大，聯詠應證交所要求公布1月財報，聯詠1月單月合併營收為81.22億元、年成長44.5%，稅前淨利達19.97億元、年增114.9%，稅後淨利16.17億元、年成長114.3%，每股淨利2.66元。

美系外資表示，聯詠第一季度毛利率應該落在財測高標位置，而第一季度每股收益可能再次超出預期，聯詠的財測預估第一季度營業利潤率預估落在22~25%，如果用中標來計算，表示聯詠在1月存在了一些營業外的收入，但這似乎不合理，因為現階段新台幣升值可能會導致外匯損失兌，因此，聯詠的利潤率應該是落在財測的高標位置，甚至有可能超過預期，故維持聯詠加碼評等、目標價606元。

以新台幣匯率對28元計算，聯詠預計第一季營收預計落在252億~260億元，季成長12.23~15.8%，毛利率落在38%~41%區間，營業利益率為22%~25%。

日系外資表示，聯詠公布1月營收81.22億元，因此，預估聯詠在1月的收入和盈虧狀況符合預期，達到2021年全年的32％，其當月的稅前利潤稅前淨利達19.97億元、年增114.9%，稅後淨利16.17億元、年成長114.3%，每股收益2.66元，同樣也符合先前對聯詠業績表現的預估，現階段聯詠的營運表現令人滿意，且聯詠第一季營收有機會再創新高，由於對居家上班、遠距教學的需求持續增長，加上晶圓供給受到限制，帶動價格上漲，看好聯詠第一季單季淨利有機會挑戰50億元大關，季增長37%、年增長126%，單季每股獲利落在8.22元，更勝市場預期的7.8元，惟目前針對聯詠看到的風險為居家上班、遠距教學收益不如預期，維持聯詠優於大盤評等。

(時報資訊)