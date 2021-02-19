衛福部長陳時中18日接受電台專訪抱怨，原定都要到手的500萬劑德國BNT/美國輝瑞疫苗，因「外力介入」才導致破局；對此，國民黨立委賴士葆痛批，陳時中現在想要把買不到疫苗的責任甩鍋大陸，防疫關頭還要政治操作，陳時中真的夠了。

陳時中怨疫苗遭攔截 鄭麗文譙他「扯三道四」

賴士葆今（19日）在臉書發文表示，他無法理解陳時中到底是什麼心態，連採購疫苗這是人命關天的物資都可以因為意識形態作祟，受制於政治考量，堅持仇中政策不與中國大陸有任何接觸或任何關聯。

「世界60個國家早已開始施打，台灣不只沒有超前部署，現在根本遠遠落後，還不知道疫苗在哪裡」，賴士葆感嘆，各國都在搶疫苗，台灣採購疫苗給自己設一堆限制框架，明知BNT疫苗大中華區的獨家總代理是上海復星，然而陳時中打死不與上海復星直接接觸，逕向總公司洽購，違背商業合約，最後沒有結果，陳時中竟爆料被大陸政治打壓，想要把買不到疫苗的責任甩鍋大陸，防疫關頭還要政治操作，陳時中真的夠了。

賴士葆直言，向上海復興採購疫苗不是通敵也不是叛國，更不會讓台灣矮半截，不過是單純的商業採購，民眾在乎的是能買到疫苗。陳時中身為防疫指揮官但是做決策沒有以防疫優先考量，就是置全民健康於不顧，該被譴責。他掌握話語權，疫苗採購的說詞一變再變，賠上的是政府的公信力，更讓民眾更識透蔡政府仇中無底線的本質。

賴士葆表示，過去堅持抵制大陸疫苗，現在眼看買不到疫苗，陳時中總算鬆口，開出大陸疫苗安全有效就可以買，可以打；而且很多人願意打，想要打，就可以提出相關修法。賴士葆批評，堆疊這樣多的條件之下，請問是不是要8月份辦全民公投，證明很多人想要打，然後再來修法，再去採購中國疫苗？不買大陸疫苗就罷了，BNT美國輝瑞的疫苗也因為意識型態的考量被卡住，現在我們就看陳時中下一步怎麼走？

(中時新聞網)