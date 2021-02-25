新冠肺炎疫情仍未趨緩，外界十分關注我國疫苗取得進展。因AZ疫苗第二季供應量縮減，台灣要在上半年取得採購的1000萬劑AZ疫苗可能性相當低。而鄰近國家越南、泰國、韓國紛紛收到首批AZ疫苗，台灣不僅採購的1000萬劑迄今無著落，連透過COVAX首批分配到的20萬劑AZ疫苗，也沒有進一步的消息。Yahoo針對「我國取得疫苗的進度，你滿不滿意？」進行網路民調，截至25日晚間8點半，48.1%的人滿意，但也有48.0%的人不滿意，兩者數據接近。

根據歐盟官員表示，AZ疫苗生產商阿斯特捷利康已告知歐盟，第二季供應量將不到合約目標的一半。以當前賣方市場的條件來看，台灣要在上半年取得採購的1000萬劑AZ疫苗可能性相當低。

Yahoo針對「我國取得疫苗的進度，你滿不滿意？」進行網路民調，截至25日晚間8點半，3900人參與投票。有35.8%的人表示還算滿意、12.3%非常滿意，37.9%則表示非常不滿意、10.1%不太滿意，另外有3.9%的人表示不知道／沒意見。

該民調還問到「疫苗如果進來，你會不會馬上去打疫苗？」高達63.0%的人表示不會去打，32.5%的人表示會去打疫苗。其中8.7%的人表示一定會、23.8%表示應該會、25.7%則表示應該不會、37.3%一定不會，4.5%的人表示不知道／沒意見。

另外，民調問到「3月國境鬆綁，恢復持有效居留證的外籍、港澳及大陸人士均可以入境，如果台灣沒打疫苗，你會不會擔心？」有35.4%的人表示非常擔心、20.0%還算擔心、11.9%不太擔心、30.1%的人表示非常不擔心，另外，2.6%的人表示不知道／沒意見。

(中時新聞網)