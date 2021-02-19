恭喜！美國話題名媛芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）17日歡慶40歲生日時，接受企業家男友卡特瑞姆（Carter Reum）的求婚，特別訂製的訂婚戒指也隨之曝光，要價落在150萬-200萬美元，相當於新台幣4217萬-5503萬元之間。

芭黎絲除了是歌手、演員和模特兒，還是著名希爾頓酒店集團第三代千金，放浪、奢華作風評價頗為兩極。17日是她的40歲生日，無預警宣布好消息，原來交往1年多的男友卡特瑞姆拿出鑽戒、單膝下跪求婚，她也開心的點頭了，「當你遇到你的靈魂伴侶，你不只會知道，更會感覺到。」並甜蜜的告白：「我童話夢想成真了！我好愛我未來的丈夫！最棒的生日驚喜！多麼期待成為你的妻子。」

同時，芭黎絲也分享未婚夫精心準備的訂婚鑽戒，由卡地亞（Cartier）品牌創辦人Louis-François Cartier的曾孫Jean Dousset所設計，以艾非爾鐵塔、巴黎大皇宮及芭黎絲希爾頓為靈感打造，根據外媒報導，這只訂婚戒約15-20克拉，價值約150萬美元（約台幣4217萬元）到200萬美元（約台幣5503萬元）左右，相當奢華貴重。

事實上，這是芭黎絲第4次被求婚，前面3次分別為2002年與模特兒傑森蕭（Jason Shaw）、2005年和希臘希臘船王孫子（Paris Latsis）、2018年與演員克里斯澤爾卡（Chris Zylka）訂婚，無奈都分手收場，所以這次又被求婚，難免招來部分黑粉調侃3個月後恐怕又切了；不過芭黎絲無懼外界的眼光，表示兩人同居中，正在進行試管嬰兒準備人工受孕。

台灣網友看到芭黎絲的喜訊，不禁留言：「從我大學時期就開始看她騷貨人生，到現在總算是要定下來了」、「她不管幾歲都嫁得出去放心」、「有錢真好」。

(中時新聞網)