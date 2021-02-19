「從資訊管理系畢業後我很迷惘，同學大部分都想當工程師，但我對寫程式一點興趣都沒有！」

今年25歲的李承碩，畢業後想進入金融產業，卻因沒有相關經驗及學歷而處處碰壁，釐清現實後，李承碩不被挫折擊倒決定轉換目標，挑戰業務工作。深入了解各業務領域後，發現房仲業成交金額高，並能幫助他人找到夢想中的家，加上父母分析：擔任房仲業務不僅可以學習房產專業知識，更可以訓練人際溝通、時間規劃等職場應具備技能。因此李承碩決定加入永慶房屋，許自己一個不一樣的人生！

25歲李承碩最高月薪13萬 彈性工作八小時享受運動生活

李承碩坦言，進入永慶前其實不免擔心會適應不良，後來發現這些擔心都是多餘的，永慶有完整的師徒制，每一位經紀人都會有專屬的師父手把手教學，讓新人邊做邊學！李承碩強調：「當你認真要做一件事的時候，全世界都會幫助你！永慶的學長姐從來不吝嗇教導，只要你肯虛心請教，努力學習，一定會有收穫，最重要的是薪水比其他社會新鮮人好太多了！」

李承碩更發現，永慶人在工作上不僅樂於教導，也非常懂得妥善利用時間，工作超有效率！李承碩分享：「因為永慶有『永慶大聯盟』AI系統，精準分派工作，協助經紀人高效工作。」

永慶房屋完整的「遊戲化」作業制度，讓李承碩不僅在入行第一個月就完成人生第一筆成交，才25歲的他，現在最高月薪高達13萬，更在兩年內就獲頒永慶的「幸福成家基金」15萬！

此外，因為永慶有「彈性工作八小時」，讓李承碩準時下班後便約好友到球場報到，打一場三對三籃球賽，培養運動習慣。他也報名永慶的三大運賽事中的籃球賽，透過和各區球隊一起練球的機會，認識許多表現傑出的學長姐，以球會友的同時，還彼此交流服務客戶心得，成為他學習的好榜樣。

在工作上有許多前輩細心指導，讓李承碩(圖右二)能夠放心學習！(圖/永慶房屋提供)

賣的不只是房子 更是傳遞一份的感動

「我曾經服務一對年紀與我父母差不多的夫婦，因為想要就近照顧年邁的父母，委託我賣掉他們居住已久的房子，經過多次協調與溝通，不僅順利成交且買賣雙方都十分滿意，之後這對夫妻還特別感謝我協助他們順利搬回父母身邊。」經過這次的經驗，讓李承碩更加感受到房仲這份工作不僅只是房屋買賣，更可以獲得「為人圓夢」的感動。

永慶讓我的特質更有價值 目標三年買房孝順家人

「想當初畢業後在求職路上跌跌撞撞，但是來到永慶是不後悔的決定，公司的制度及科技工具帶著我迅速成長，剛畢業的我什麼都不懂，現在因為永慶的特質讓我變得更有價值，真正看到自己不斷在進步，每天都過得很充實，很喜歡現在的模樣！」

現在的李承碩持續帶著「為人圓夢」的感動努力服務每一位客戶。除了每天勤跑商圈，多與不同住戶接觸之外，遇到不懂的問題就主動向學長姐請教。「這裡的同事彼此就像親兄弟一樣無話不談，除了工作上的指導，在生活及人生觀上也給予很多建議，就像心靈導師一樣。」

李承碩更期許自己2021年業績能翻倍成長，並且三年內在天母區成功買下人生中第一棟房子，給父母更舒適的生活空間。

李承碩進入永慶房屋後積極經營每一位客戶，獲得許多肯定。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)