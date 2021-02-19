賴姓女子2016年8月在汐止某家眼鏡行任職時，自認遭到鍾姓主任藉機摸臀性騷擾，2018年她將此事始末貼在臉書社團，直接提到鍾男的姓名及公司地址，事後反遭鍾男指控妨害名譽，士林地院審理後，認為從監視器畫面及手機對話紀錄，足以相信賴女指控有所本，一審判決賴女無罪。

判決指出，賴女供稱2016年8月在眼鏡行上班，鍾姓主任利用她回覆客人電話時，在她身後以左手手背偷摸她的臀部，接著假裝沒事離去，事後她向何姓老闆反應此事，對方卻以公司形象為由，要求她不要報警。

賴女事後離職，2年後她回想此事很不甘願，便在臉書「汐止集團」上po文，將被騷擾的往事說出，文中明載何、鍾兩人的姓名及眼鏡行地址，她另前往該眼鏡行粉絲專頁，留言：「2016年約莫7 、8 月，我被鍾姓主任摸屁股」、「被性騷擾還不保護員工，還開除我」、「被性騷擾你開除員工合理嗎」，事後遭何等人控告妨害名譽。

士林院方審酌是否確有性騷擾，調閱當天店內監視器，雖未直接拍到鍾男摸臀，但有看到鍾走過賴女身後，賴突然抬頭瞪著鍾，連他走出店外還一直看著。

合議庭認為，賴女突然放下工作回頭看鍾，若非發生狀況，應不會有這樣反應，此外事發後賴女傳訊給何姓老闆，向他要求調閱監視器，質疑：「路真的那麼窄嗎？」可見自認已遭對方騷擾，欲調查清楚的企圖強烈，考量賴女跟鍾男平時並無結怨，沒有理由刻意捏造事實。

判決指出，賴女所提證據與她的陳述相符，無從認定涉及誹謗罪，應以無罪認定。

(中時 )