以為可以成為富豪妻，卻發現只是一場空，大陸一名24歲鄭姓女子，上節目控訴，在飛機上認識大自己16歲的楊姓男子，對方聲稱自己是大老闆，雖然已經結婚且育有女兒，但楊男表示婚姻不幸福，已經準備要離婚，兩人也發展婚外情，期間鄭女懷孕，生下來後指控楊男不願負責，結果楊男反駁，一切都是鄭女自己「刺破保險套」，用盡心機想成為正宮，且楊男也並非自己說的是一名「成功人士」。

鄭女在節目《和事佬》中爆料，與一名大公司老闆楊男有一段婚外情，期間不小心婚懷孕後，楊男態度開始冷淡，還要求她墮胎，但鄭女仍堅持生下孩子，並決定獨自己撫養，但經濟方面越來越扛不住，因此透過節目，試圖找到楊男，希望對方承擔身為父親的責任。

節目果真找到楊男，未料對方反控，是鄭女想要「上位」擠下正宮，在兩人嘿咻時刺破保險套，甚至將兩人婚外情的事告訴妻子，而楊男馬上向妻子道歉也獲得原諒，鄭女沒想到計畫失敗，所以用小孩當籌碼威脅，最後楊男也妥協願意負責，不過要求必須透過法律途徑來負擔撫養費。

鬧上法院後，鄭女才知道原來楊男不是大老闆，而是領月薪6000人民幣的員工（約台幣2.5萬），照法律規定，楊男一個月要付2000人民幣（約台幣8500元）撫養費，不僅發現楊男不是富豪，也不滿意扶養費，因此鄭女最後撤告，只是越想越不甘心，才會上節目捏造故事，試圖用輿論壓力讓楊男受不了。

(中時新聞網)