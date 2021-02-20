鹽埕區的老舊巷弄中，克朗德美術館深灰色外牆在整排民宅間顯得獨樹一幟。朱家三兄弟將承載家族記憶的起家厝，改造為古今跨界的藝術展演空間，讓塵封在時空的老房子，以藝術的新面貌再出發。

文史類展覽由文物收藏家的大哥負責。（攝影/曾信耀）

重塑鹽埕今昔風貌

克朗德美術館座落的鹽埕區大禮街，過去是館長朱健銘和家族三代共同生活與成長的避風港。曾經留學日本的祖母朱陳私是一名助產士，成立「朱產科」為孕婦接生安產，二戰時木造平房被砲火摧毀，於是在原地打造鋼筋水泥的現代平房，從產科轉經營「皇冠旅社」，1970年，第二代也就是朱健銘的父母接手改經營「皇冠藥局」，這間朱家人的起家厝，不僅保留家族共同回憶，從產科到現今的美術館，見證了鹽埕一帶的興衰歷史。

老房子每隔1段時間就會重新裝修，第1次改建是館長的弟弟－朱得仁醫生誕生時。2010年館長在美國取得油畫藝術碩士返回故鄉，除改善居住品質，老厝能否改變型態重獲新生，成為第三代朱家三兄弟嶄新的思考方向。

三兄弟共同構思催生克朗德美術館，做為鹽埕在地藝文的重要基地。（攝影/曾信耀）

「一開始我只是想利用老家的閒置空間做美術教學。」朱健銘說：「然而計畫翻修的過程中，和家中喜歡天馬行空、胡思亂想的哥哥與弟弟，討論著是否能讓老家的功能結合生活、事業、興趣，和家族與在地歷史有更緊密的連結，最終產生出克朗德美術館。」取皇冠英文音譯，把Crown加上過去式成為Crowned，克朗德美術館的名稱中，蘊藏著三兄弟感念長輩的心意。

現代化格局中，皮沙發、骨董電視機和留聲機營造復古味，展覽作品有時是繪畫，有時為插畫或攝影，有時又是歷史文物收藏，跨界混搭的風格復刻了50年代的鹽埕風情。

古董老件是大哥朱家煌醫師的收藏，其中文史收藏類展由他規劃，美術類展覽活動則由朱健銘負責，他說：「我們沒有包袱又不受其他的限制，展覽內容完全隨心所欲。」走出家族空間拓展，美術館也透過藝術養生等計畫深入社區，讓鹽埕的故事透過藝術共好延續。

• 克朗德美術館

電話：(07) 551-4236

地址：高雄市鹽埕區大禮街71號

營業時間：配合展期，對外開放。

FB：www.facebook.com/KeLangDeMeiShuGuan

本文作者:李瑰嫻

《Takao樂高雄》2021/02

(中時新聞網)