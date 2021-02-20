近來，美國公債殖利率猛升，韓國投資人憂心外資可能會變心棄養韓股，分析師認為，下周KOSPI指數上下波動性，勢必將更加震盪劇烈。

19日韓國KOSPI收在3,107.62點，上漲0.23％。

這一周剛開始，外資因美國1.9兆美元疫情紓困案，美國會似乎會順利通過，以及歐洲與韓國陸續放寬社交限制下，積極買超韓股。但是，隨著景氣反彈，美國公債殖利率上升速度超乎市場預期地太快，也讓外資開始由買轉賣。

目前，10年期美國公債殖利率，已升至2020年2月以來最高位置。市場憂心美國殖利率上升情況，還會持續好一段時間。

NH投資證券表示，法人調整持股比例與外資急於獲利脫手太快，KOSPI得進入修正期。韓股下修壓力免不了，因為公債殖利率勁揚與通膨率增加，國際股市上下震盪勢必更加激烈。

根據統計本週至19日，外資賣超7180億韓元，法人賣超3.1兆韓元，但韓國散戶卻反手買超3.8兆韓元，等於說外資等這些法人的籌碼，整盤被螞蟻雄兵給接走。

(時報資訊)