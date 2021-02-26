在全球公債殖利率一面倒飆升，國際股市因此重挫情況下，日本央行行長黑田東彥（Haruhiko Kuroda）26日出面喊話，殖利率必須穩定地保持低點，才能保護被新冠疫情摧殘後奄奄一息的經濟成長。同時，黑田也提出警告，景氣復甦前景，目前是充滿著不確定性。

黑田東彥還表示，日本央行已照目前指引下，靈活買入股票型指數基金（ETF），但隨著日股已暴漲至30年新高價位之際，近期買進動作才趨緩。

外界好奇，日本央行是否允許日本長期利率偏離其0％目標時，黑田表示，當景氣遭受疫情重擊時，將整體公債殖利率曲線，穩定保持在較低點是很重要的。

日本央行補充，無意干預目前日本10年期公債殖利率狀態。市場預期通膨環境將成形與美國大筆財政支出，使得全球公債殖利率狂升，日本10年期公債（JGB）殖利率也被拉升至0.175％。

10年期JGB近日高達0.175％，這不僅是日本央行決定從2016年開始，實施負利率以來的最高水位。同時，也快到了日本央行殖利率防線的上緣點。

殖利率曲線在日本央行控制下，短期利率為負0.1％，而10年期公債殖利率則約為零左右。市場盛傳日本央行將在3月檢視利率政策之際，放手讓殖利率在0％目標值附近徘徊。

黑田表示，日本央行正研究，如何能讓政策架構更加靈活與更有功效。同時，日本央行也在審視量化寬鬆(QE)的影響性與所帶來的副作用，希望QE更有效力與延長持續性。

黑田最後補充，按照現行指引，央行靈活購買ETF也是一種可行之道。

(時報資訊)