自動化量測儀器大廠致茂(2360)自結2020年第4季合併稅前獲利8.98億元，比去年第3季的7.46億元續增20.35%；自結2020全年稅前淨利30.29億元，比前年的23.38億元增長約29.5%。

致茂公布去年自結財報，2020年全年營業淨利27.97億元，稅前淨利30.29億元，回到30億元以上高檔水準，以股本42.13億元計，去年每股稅前淨利達7.18元。公司將於2月25日（下周四）舉行法說會，公布2020年第4季營運結果。

致茂2020年營收155.32億元，年增11.67%，成長主要動能是半導體/Photonics測試解決方案業務成長。致茂去年前3季營收約為113.54億元、年增約20%，稅後淨利約為16.37億元、年增約31%，EPS為3.92元。其中，去年第3季營收為41.55億元，每股淨利為1.39元。自結去年第4季稅前淨利季增2成，由此推估，去年致茂獲利年增率約為3成，EPS將有機會挑戰達5.5元以上。

展望今年，占公司營收比重較高的量測及自動化檢測設備，隨著近年積極布局電動車以及5G相關產品線，合計占量測及自動化檢測設備業務營收比重已達一半以上，隨著今(2021年)年5G應用大幅增加，以及電動車市場將步入大幅成長階段，法人認為致茂今年營收、獲利將持續比去年成長。

(時報資訊)