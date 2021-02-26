IC測試廠欣銓(3264)受惠各類測試訂單需求暢旺，2020年第四季稅後淨利雙位數「雙升」創5.48億元新高，每股盈餘（EPS）1.16元改寫次高。累計全年合併營收96.74億元、稅後淨利17.82億元、每股盈餘3.78元，締造齊創新高的「三高」佳績。

欣銓董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利2元，持平2011年創下的新高紀錄，盈餘配發率約52.91％。以昨（25）日收盤價45.35元計算，現金殖利率約4.41％。公司將於下午召開線上法說，並於5月27日召開股東常會。

雖然美股周四重挫，使台股周五開低走低，盤中重挫477.98點、一度跌破「萬六」關卡，但欣銓在績優題材護體下仍開高持穩盤上，最高上漲1.87％至46.2元，早盤維持近1％漲幅，領漲封測族群。三大法人本周迄今累計雖賣超3010張，但昨日轉為買超221張。

欣銓去年第四季合併營收創27.96億元新高，季增10.8％、年增達30.59％。毛利率37.49％、營益率24.86％，分創10年及2年來高點。配合業外轉虧為盈，使稅後淨利亦創5.48億元新高，季增達20.4％、年增達73.12％，每股盈餘1.16元亦創次高。

累計欣銓去年合併營收創96.74億元新高、年增20.18％。毛利率35.2％、營益率23.05％，齊創近10年高點。配合廠房設備處分收益增加，使業外顯著轉虧為盈，使稅後淨利17.82億元、年增達60.64％，每股盈餘3.78元，雙創歷史新高、締造「三高」佳績。

欣銓先前指出，新冠肺炎疫情帶動在家工作需求，5G基地台等前置建設需求顯現，帶動射頻、網通、儲存及PC等測試需求增加，使去年營運成長動能暢旺。受惠5G及射頻（RF）、網路通訊、記憶體、微控制器等測試訂單湧現，使欣銓去年第四季營運續揚創高。

(時報資訊)